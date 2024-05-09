رئيس الوزراء الأردني: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي، مشيرًا إلى أنَّ ملك الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكدان ويشددان في كل المحافل الدولية على ضرورة عقد مسار سياسي قائم تخرج عنه نتائج تتجسد في الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 يونيه 1967.

وأضاف الخصاونة في مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين: «رسالة ملك الأردن للرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن تأكّيد ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على أهالينا في قطاع غزة، والذي نتج عنه استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني في غزة فضلا عن أكثر من 70 ألف آخرين إلى جانب تدمير البنية التحتية للقطاعين الصحي والتعليمي داخل قطاع غزة».