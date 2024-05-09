كاتب صحفي: المفاوض المصري خبير وقوي ويفرض رؤيته للوصول للهدنة

أكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، أن مصر مصرة على الاستمرار في المفاوضات ولا تيأس وهدفها حقن الدماء الفلسطينية، وأن يعيش الشعب الفلسطيني في أمان، مشددًا على أن الوفد الأمني المصري يبذل جهودا متواصلة مع كل الوسطاء، منوهًا بأن مصر تصر بكل ما تملك من أدوات سياسية ودبلوماسية لاستمرار المفاوضات للوصول لهدنة، وهي الدولة الوحيدة القادرة أن تصل بمفاوضات الهدنة للنجاح، والجميع واثق في القاهرة وفيما تقوم به الدولة المصرية على المستويات كافة.

مصر متواصلة في محاولتها لتقريب وجهات النظر

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن مصر متواصلة في محاولتها لتقريب وجهات النظر وحريصة على استمرار المباحثات ولديها هدف واضح للوصول لهدنة شاملة، والوفد الأمني المصري حذر بشكل واضح كل الأطراف بأن البعد عن الإطار التفاوضي سيكون لها نتائج سيئة، مشددًا على أن مصر ستواصل المباحثات مع كل الأطراف في ظل التطورات التي تحدثت في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي وإغلاق الجيش الإسرائيلي للمعابر.

تعنت من الجانب الإسرائيلي

وأوضح أن حماس كانت أعلنت منذ 3 أيام أنها وافقت على المبادرة المصرية القطرية، ولكن الجانب الإسرائيلي بسبب حرص نتنياهو على استمرار الحرب كان هناك محاولة لدخول رفح الفلسطينية والسيطرة على المعابر الفلسطينية والقصف المتواصل لمدينة رفح الفلسطينية وهو نوع من أنواع استباق الهدنة ومحاولات لإفشالها، موضحًا أن هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي وإصرار على مواصلة العملية العسكرية وإسرائيل تصر على استمرار الحرب.

المفاوض المصري لا يسمح لأحد أن يفرض عليه توجهاته

وشدد على أن المفاوض المصري خبير وقوي ولا يسمح لأحد أن يفرض عليه توجهات، ومصر هي التي تفرض رؤيتها وتخضع الأطراف لقبول وجهة النظر، هناك رهان عالمي على الخبرة المصرية للوصول لهدنة، موضحًا أن الجانب المصري الأكثرة خبر وفهم في التفاوض مع كل الأطراف، ومصر قطعت شوط كبير في التفاوض والقاهرة قادرة على وصول لهدنة موقتة تمتد لهدنة شاملة.