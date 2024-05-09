«الخارجية» تخصص وسائل تواصل لتلقي استفسارات المصريين بالخارج لتسوية الموقف التجنيدي

أعلنت وزارة الخارجية عن تخصيص وسائل تواصل من أجل تلقي استفسارات المصريين في الخارج، بخصوص مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي، والتي بدأت اعتبارا من 1 مايو الجاري وتستمر لمدة شهرين.

وأوضحت الوزراة في بيانها الصادر اليوم، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة والحرص على التعامل مع الاستفسارات التي ترد من المصريين في الخارج بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي.

قنوات التواصل للاستفسار عن تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي

خصصت وزراة الخارجية وسائل تواصل من أجل استقبال استفسارات المصريين في الخارج، والتي تعمل على مدار الساعة مراعاة لفروق التوقيت بين دول العالم وذلك من خلال الوسائل التالية:

- التواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال رقم الهاتف (+20155 7066757)

- التواصل عبر البريد الإلكتروني: (info@tagneedinit.gov.eg)

خطوات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج بشكل نهائي

وأكدت «الخارجية»، على المواطنين المصريين في الخارج، خصوصا الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي بشكل نهائي، ضرورة سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لتلك المبادرة والتي بدأت في أول مايو وتنتهي خلال شهرين.

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت مارس الماضي عن تفاصيل المبادرة التي تأتي حرصا من الدولة على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمصريين في الخارج، من أجل تحقيق الاستقرار لهم، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تلقت العديد من الطلبات حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.

وتستقبل طلبات تسوية موقف التجنيد على رابط الموقع الرسمي للوزارة: https://www.tagneedinit.gov.eg- ويكون المقدمين هم من في سن 18 عاما وحتى 30 عاما وأيضا من تجاوز عمرهم الـ30 لتسوية موقفهم، ويعتد بشهادة معتمدة من بعثات الخارجية «سفارة - قنصلية» بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.