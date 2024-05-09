السقا وأحمد حلمي وأشرف زكي أول حضور عزاء والدة كريم عبدالعزيز

بدأ عزاء سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، منذ قليل، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

أول حضور عزاء والدة كريم عبد العزيز

حرص الفنان أحمد حلمي، والفنان أحمد السقا، والفنانة دينا فؤاد، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن يكونوا أول حضور عزاء والدة كريم عبد العزيز.

ووصل منذ قليل كل من مصطفى شعبان، ومحمد رجب، ومنة شلبي، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، وعزيز الشافعي، وتامر حسين، ولقاء الخميسي، ومادلين طبر، ورانيا فريد شوقي والمخرج أمير رمسيس، والإعلامي عمرو الليثي.

بينما حرص المخرج محمد عبد العزيز، على حضور عزاء طليقته، والوقوف بجانب كريم لتلقي العزاء.

جنازة والدة كريم عبد العزيز

وكانت أقيمت صباح اليوم، جنازة والدة كريم عبد العزيز، في مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم، وشهدت حضورا فنيا كبير، أبرزهم: «أحمد حلمي، أحمد السقا، مصطفي شعبان، منة شلبي، بيتر ميمي، أمير كرارة، أحمد نادر جلال، خالد جلال، سليمان عيد، شيماء سيف، دنيا سمير غانم، عمرو يوسف، أحمد الجنايني، يسرا، لبلبة».