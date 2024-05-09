وصول مصطفى شعبان ومنة شلبي ونيللي كريم لعزاء والدة كريم عبد العزيز

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز، المقام حاليا في مسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد.

حضور عزاء والدة كريم عبد العزيز

ووصل منذ قليل كل من مصطفى شعبان، ومحمد رجب، منة شلبي، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، وعزيز الشافعي، وتامر حسين، ولقاء الخميسي، ومادلين طبر، ورانيا فريد شوقي والمخرج أمير رمسيس، والإعلامي عمرو الليثي.

بينما حرص المخرج محمد عبد العزيز، على حضور عزاء طليقته، والوقوف بجانب كريم لتلقي العزاء.

كما وصل في وقت سابق، أحمد حلمي، أحمد السقا، دينا فؤاد، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ليكونوا أول حضور عزاء والدة كريم عبد العزيز.