محافظ البنك المركزي وأحمد الطاهري يصلان عزاء والدة كريم عبد العزيز

حرص حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على حضور عزاء والدة كريم عبد العزيز، لتقديم واجب العزاء المقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

حضور فني كبير بعزاء والدة كريم عبد العزيز

وحرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور العزاء وكان في مقدمتهم، كل من أحمد السقا وأحمد حلمي ودكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومحمد رجب، منة شلبي ويسرا، مصطفى شعبان، نسرين إمام، أكرم حسني، دنيا عبد العزيز، علاء مرسي، أمير صلاح الدين، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

كما حضر كل من دينا فؤاد ولقاء الخميسي ونيللي كريم وزوجها هشام عاشور، يحيى الفخراني وبسمة ومنة فضالي والمخرج محمد دياب، أحمد فتحي، لبلبة ومادلين طبر، أحمد بدير، ميرنا نور الدين، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق، المخرج محمد ياسين، المخرج أحمد عادل عوض، مي عمر، مصطفى كامل، أشرف عبد الباقي، لطيفة، إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي، خالد زكي، صلاح عبدالله، إيمان العاصي، نور إيهاب، إيهاب فهمي، هشام ماجد، أحمد أمين.