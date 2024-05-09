محمد هنيدي وأمير كرارة والكدواني وميرفت أمين في عزاء والدة كريم عبد العزيز

يستمر توافد نجوم الوسط الفني، على عزاء السيدة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، المقام حاليا بمسجد الشرطة، في منطقة الشيخ زايد.

حضور الفنانين عزاء والدة كريم عبد العزيز

ووصل منذ قليل كل من محمد هنيدي، وميرفت أمين وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وغادة رجب، وإياد نصار، وسميرة محسن، وعماد رشاد، وإدوارد، والسيناريست أيمن سلامة، المخرج هاني لاشين، ونهال عنبر، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي.

كما حضر جمال عبد الناصر، وأحمد جمال، وشيكو، والمخرج محمد النقلي، وأنوشكا، وحسين فهمي، وتامر حبيب، والمنتج محمد العدل، وشيري عادل، وبشري، دارين حداد، وشريف رمزي، وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية والإعلامي عمرو الليثي، وحسين فهمي، وماجد الكدواني، ويوسف ماجد الكدواني، وصلاح عبد الله، وصبري فواز، ونهال عنبر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، ونور النبوي.