ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يقدمان واجب العزاء في والدة كريم عبدالعزيز

يقام حاليا عزاء السيدة سهير عبد العزيز، والدة كريم عبد العزيز، بمسجد الشرطة، في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

العوضي وياسمين عبد العزيز في عزاء كريم عبد العزيز

ووصل منذ قليل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عزاء والدة كريم عبد العزيز، لتقديم واجب العزاء، ولكنهما لم يلتقيا إذ أن كلا منهما جاء في وقت مختلف عن الآخر.

كما وصل في وقت سابق، يحيى الفخراني، وبسمة، ومنة فضالي، والمخرج محمد دياب، أحمد فتحي، لبلبة ومادلين طبر، أحمد بدير، ميرنا نور الدين، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق، ونسرين إمام، وأكرم حسني، دنيا عبد العزيز، وعلاء مرسي، وأمير صلاح الدين، وياسر جلال، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.