تامر حسني ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز

يتوافد نجوم الوسط الفني، على عزاء السيدة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، المقام حاليا بمسجد الشرطة، فى منطقة الشيخ زايد.

حضور فني بعزاء والدة كريم عبد العزيز

ووصل منذ قليل كل من، تامر حسني ومحمد رمضان، دياب، يوسف الشريف، هاني سلامة، ريهام عبد الغفور، مصطفى قمر، مجدي كامل ومها أحمد، محمد ممدوح تايسون، كندة علوش.

كما حضر محمد جمعة، شهيرة وابنتها رانيا محمود ياسين وابنها عمرو محمود ياسين، فتحي عبد الوهاب، شريف منير، المخرج مروان حامد، وداليا مصطفى، سيد رجب، جميلة عوض، المنتج أحمد السبكي، كريم محمود عبد العزيز، المخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، محمد ثروت، المخرج رامي امام، الكاتبة إنجي علاء.