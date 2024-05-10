نصائح للمزارعين لتفادي أمراض وتلفيات المحاصيل.. بينها تنظيم الري

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنَّ الفترة الحالية هي الأهم للمحاصيل الصيفية، خاصةً أشجار الفاكهة التي تتأثر بالعوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة، موصيًا بعدة نصائح لتفادي أمراض وتلفيات المحاصيل في الطقس الحار.

تأثير الربيع على المحاصيل

وأضاف «فهيم» في مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»: «خلال هذا الوقت من العام يتسم الطقس بالتقلب نوعًا ما، لأننا في بداية أواسط الربيع وهي فترة حساسة لأشجار الفاكهة كلها بلا استثناء وتسمى التزيير والعقد».

فترة «سرة الموسم الزراعي»

وتابع: «تغير المناخ أدى لاختلاف مظاهر الطقس، والتذبذبات الحرارية تؤثر على معدلات الامتصاص في الأشجار وهذه الفترة تُسمى (سرة الموسم الزراعي) لأن بها أهم المحاصيل في مصر إما في مرحلة الحصاد أو بدايات الزراعة، وبالتالي مسألة تنظيم الري مهمة جدًا للأشجار وإضافة مواد تنظم وتغذي الامتصاص».