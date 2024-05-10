الجيزة: حملات مكبرة بالعمرانية لغلق الورش غير الملتزمة بترشيد الاستهلاك

شن حي العمرانية بالجيزة برئاسة وكيل الوزارة اللواء أحمد جلال طنطاوي، بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المعنية بعمل حملات مكبرة لإعادة الانضباط في شوارع الحي، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

غلق الورش غير الملتزمة بمواعيد الغلق

وتمكنت أجهزة حي العمرانية من إيقاف افتتاح دون تصريح بشارع الظافر، وسحبت السماعات واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالف وغلق الورش غير الملتزمة بمواعيد الغلق في شارع اليابان ومستشفى الصدر والثلاثيني، ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض الإضاءة بيفط وواجهات إعلانات المحلات بنطاق حي العمرانية بتواجد الإدارات المعنية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

وكشفت محافظة الجيزة عن أنّ أجهزة الحي تمكنت من إيقاف افتتاح دون تصريح بشارع الظافر، وسحبت السماعات، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالف، إضافة إلى إيقاف أعمال تشطيب محل دون تصريح بالعقار رقم 19 في شارع كمال هويدي من شارع خاتم المرسلين.