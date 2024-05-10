أفضل سباحة في إفريقيا: أستعد للبطولة القادمة.. والفوز ينسيني أي تعب

قالت لجين عبدالله، الحاصلة على كأس أفضل سباحة في البطولة الإفريقية، إنَّ التحقت بالمنتخب منذ 2017 وبدأت بمنتخب الناشئين لتلتحق في 2021 بمنتخب الكبار، موضحة: «أبلغ من العمر 19 عاماً وأسبح مسافات طويلة سباحة حرة، وفزت في بطولة 200 متر حرة و400 متر و800 متر و1500 ولأول مرة أحصل على لقب أفضل سباحة في أفريقيا».

لجين عبدالله: هذه البطولة لن تكون الأخيرة

وتابعت «عبد الله»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»: «أتمنى تحقيق مزيد من البطولات والنجاحات خلال الدورات المقبلة وهذا الفوز لن يكون الأخير، والبطولة الأفريقية نستعد لها في المنتخب على مدار العام كأكبر وأهم بطولة وتحتاج إلى مجهود كبير في الاستعداد والتجهيز قبلها بفترة لا تقل عن 6 أشهر».

السباحة رياضة رقمية

وأشارت إلى أنَّ السباحة رياضة رقمية والهدف ليس الفوز فقط إنما تحقيق أرقام قياسية، ما يتطلب الاستعداد بتمارين اللياقة البدنية ونظام غذائي صحي وكذلك لايف ستايل معين، «حتى الدراسة الجامعية تتأثر بذلك المجهود ولكن الفوز بالبطولة ينسيني أي تعب».