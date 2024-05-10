ضبط سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بسوهاج

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بمحافظة سوهاج، تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية في عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات بمقابل مادي، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد النصب والاحتيال عليهم للاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها 86 شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمي المشار إليه وجهاز حاسب آلي (لاب توب) بمشتملاته، وبفحصة فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي و«3 أكلاشيه».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.