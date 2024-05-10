ضبط مخدرات بقيمة 2.4 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام عنصرين إجراميين بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالي:

ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته 5 كيلوجرامات لمخدر الأفيون.

ضبط عاطل «له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 15 كيلوجراما من مخدر الحشيش، 3 لفافات من مخدر الأفيون وزنت 3 كيلوجرامات، و6 آلاف قرص «تامول» مخدر.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ2.4 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.