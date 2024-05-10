طرق استخراج فيزا المشتريات من بنكين.. التقديم إلكترونيا

يُمكن الاستفادة من خدمة استخراج فيزا المشتريات من بنك مصر والبنك الأهلي، فيُمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين أقل من 16 سنة و30 سنة الحصول على بطاقات مدفوعة مقدمًا لاستخدامها في تعاملاتهم المالية في جميع أنحاء البلاد، ويُمكن استخدام هذه البطاقات للتعامل مع أجهزة فيزا أو ماكينات الصراف الآلي.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية طرق استخراج فيزا المشتريات من بنكي الأهلي، وبنك مصر، ومزاياها، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

طرق استخراج فيزا المشتريات من البنك الأهلي المصري

يمكن التقديم على طلب استخراج فيزا مشتريات البنك الأهلي المصري عن طريق ملء طلب الحصول على بطاقة ائتمان من خلال موقع البنك الأهلي على الإنترنت، بعد ذلك، ستحتاج إلى انتظار موعد التسليم وبعد استلام البطاقة، يتم تفعيلها من خلال تنشيطها عبر ماكينات الصراف الآلي وإعداد رقم سري لها.

ولكي تستخرج فيزا مشتريات من البنك الأهلي، ستحتاج إلى تقديم الوثائق والشروط التالية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي الشخصية الصالحة.

2. إيصال مرافق «كهرباء - غاز - مياه» كدليل لعنوان الإقامة.

3. الجنسية المصرية.

4. يجب أن يكون سن العميل الأدنى 21 سنة للبطاقات الأصلية.

5. صورة شخصية.

6. مفردات مرتب.

7. أي وثيقة تثبت الدخل من جهة العمل.

8. إثبات الإقامة بالنسبة للأجانب.

أهم مميزات فيزا مشتريات البنك الأهلي

تتميز فيزا مشتريات البنك الأهلي بالعديد من المميزات، وهي كالتالي:

1. الحصول على نقاط خاصة ببرنامج نقاط البنك الأهلي، التي يمكن استخدامها عند إجراء عمليات الشراء.

2. تتوفر في العديد من المتاجر والشركات والمحلات.

3. إمكانية التقسيط عند التجار المتعاقدين مع البنك لفترة تتراوح بين 6 إلى 36 شهرًا.

4. سهولة الاستخدام وإمكانية الشراء عبر الإنترنت.

5. إمكانية استخدامها للشراء والسحب النقدي محليًا ودوليًا، خاصة في الدول العربية.

6. إمكانية تقسيط عمليات السحب النقدي «سحب الحد الائتماني بنسبة 100%» بعد التواصل مع خدمة العملاء.

طرق سداد فيزا مشتريات البنك الأهلي

فيما يتعلق بسداد فيزا مشتريات البنك الأهلي، يمكنك استخدام الطرق التالية:

1. التحويل من الحساب عبر خدمة الأهلي نت (الإنترنت البنكي).

2. الدفع في الفروع.

3. دفع المبلغ عبر خدمة فوري.4. سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي.

مزايا استخراج فيزا المشتريات من بنك مصر

تتضمن مزايا استخراج فيزا المشتريات من بنك مصر ما يلي:

1. بطاقة Teens للشباب: يقدم بنك مصر بطاقة مدفوعة مقدمًا للشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة. يُمكن استخدام هذه البطاقة في التعاملات المالية وتصدر من جميع فروع بنك مصر، دون الحاجة لفتح حساب بالبنك. ومع ذلك، يتطلب الحصول على البطاقة زيارة فرع البنك المناسب.

2. إيداع الأموال: يُمكن إيداع الأموال في البطاقة من خلال فروع بنك مصر.

3. الاستعلام عن الرصيد: يُمكنك الاستعلام عن رصيد البطاقة ومعرفة المبالغ المتاحة.

4. السحب النقدي: يُمكنك سحب النقود من جميع آلات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر، وأيضًا من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.

5. خصومات فورية: تتيح لك البطاقة الاستمتاع بخصومات فورية في العديد من المنافذ التجارية والمطاعم والصالات الرياضية.