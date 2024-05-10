اضطرابات جوية مع استكمال توسعة الكورنيش لاستقبال المصطافين بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية اضطرابات جوية وتدهور في الرؤية مع أجواء غائمة بسبب الرياح الصحراوية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بالتزامن مع إقبال قليل من المواطنين على الشواطئ رغم ارتفاع سرعة الرياح.

أجواء غائمة وتغيرات في الطقس

ورصدت عدسة «الوطن» أجواءً غائمة ورياحا وأمطار خفيفة على مدينة الإسكندرية، مع وجود عدد من المصطفين أمام شواطئ المدينة.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثر محافظة الإسكندرية بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، محذرة من اضطراب في حركة الملاحة وارتفاع الأمواج.

استمرار أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية

كما رصدت «الوطن» أعمال تنفيذ مشروع توسعة الكورنيش، استعدادًا لاستقبال المصطافين في موسم الصيف

جهود المحافظة لإنهاء حزمة المشروعات

وفقا لبيانات محافظة الإسكندرية، فإن عملية توسعة الكورنيش تأتي في إطار جهود المحافظة لتنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى التي شهدتها خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في مجال الطرق والمحاور الرئيسية حيث يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للكورنيش ومواكبة النمو العمراني والسكاني للمدينة.

المشروع يضفي جمالا على المدينة الساحلية

وأظهر بث مباشر على صفحة جريدة «الوطن» الملامح الأولى لمشروع التوسعة، الذي سيتلاحم مع مشروع التوسعة السابق الذي نُفذ بمنطقة العصافرة، حيث تشهد إنشاء كوبري ونفق 45، على غرار كوبري استانلي، ومن المتوقع أن يضيف المشروع مشهدًا جماليًا وحضاريًا على المدينة الساحلية.