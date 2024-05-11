عيد ميلاد جيهان نصر.. موهبة فنية لمعت واعتزلت في فترة التسعينيات

تحتفل الفنانة المعتزلة جيهان نصر، بعيد ميلادها اليوم، باعتبارها من مواليد 11 مايو في بداية السبعينيات من القرن الماضي، حسب التاريخ المدون في صفحات ومواقع السينما المتخصصة، والتي تعد واحدة من الممثلات اللاتي حظين بالشهرة والنجومية في فترة التسعينيات.

وبدأت جيهان نصر مشوارها مع منتصف الثمانينيات، من القرن الماضي، مع بداية فترة مراهقتها والمشاركة بأدوار ثانوية في أفلام مثل «فوزية البرجوازية، وشادر السمك، وخليل بعد التعديل»، وفي بداية التسعينيات شاركت في عدة أفلام منها «مراهقون ومراهقات، وشاويش نص الليل، ولعبة الانتقام، والسجينة 67، وزيارة السيد الرئيس، و2 ضد القانون، والحب في طابا».

أعمال جيهان نصر الدرامية

ومن الأعمال الدرامية التي شاركت بها جيهان نصر «صابر يا عم صابر، والبخيل وأنا، ومذكرات زوج، وعندما تتحرك الجبال، والوهم والسلاح، وهي والعاصفة، والطوفان، ومرايا الحب».

ومع منتصف التسعينيات وهي في ريعان شبابها، لفتت جيهان نصر الأنظار إليها، وجرى إسناد كثير من الأدوار في أعمال فنية مهمة إليها، منها الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون، ومسرحية بهلول في إسطنبول مع سمير غانم، ومسلسل «من الذي لا يحب فاطمة، والأبطال»، وفوازير الحلو مايكملش.

وكان من حظ جيهان نصر، اختيار فيلمين شاركت فيهما ضمن قائمة أفضل 100 في تاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهما «زوجة رجل مهم» عام 1988 بطولة أحمد زكي وميرفت أمين، و«الكيت كات» عام 1991، بطولة محمود عبد العزيز.

عائلة جيهان نصر

وقبل استقبال الألفية الجديدة، وبالتحديد عام 1998، قررت الاعتزال والابتعاد عن الأضواء والشهرة مبكرا، بعد زواجها من شاعر ورجل أعمال سعودي، وأثمرت هذه الزيجة عن 4 من الأبناء، ولد واحد و3 فتيات، ظهرت بصحبتهم عام 2019 خلال تواجدهم في عرض مسرحية الملك لير، بطولة يحيى الفخراني وهبة مجدي.