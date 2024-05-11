حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة نشر الصور الشخصية دون علم صاحبها

ينص القانون على أن إنشاء بريد إلكتروني أو حساب مزيف باسم شخص آخر جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، ووفقًا للتشريعات المعمول بها، فإن أي شخص يُدان بهذا الفعل قد يواجه عقوبات تتراوح بين الحبس، لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية، تبدأ من 10 آلاف جنيه حدًا أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه حدًا أقصى.

عقوبة استعمال حساب مزيف

ونشر المجلس القومي للمرأة، منشورًا أوضخ من خلاله أنه وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يتم مضاعفة العقوبة إذا جرى استخدام الحساب المزيف في أعمال تُسبب ضررًا للآخرين، مثل إرسال رسائل تحمل إهانات أو تهديدات، أو نشر صور خاصة أو معلومات مسيئة باسم الشخص المستهدف، في هذه الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألفًا.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وأشار «القومي للمرأة» في منشوره إلى أن المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تُعطي تفاصيل أكثر دقة حول هذه الجرائم، حيث تنص على أنه يُعاقب كل من ينسب زورًا بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا لشخص طبيعي أو اعتباري، موضحًا أن القانون يشمل كل أشكال الانتحال الإلكتروني، سواء كان ذلك عبر البريد، أو المواقع الإلكترونية، أو حتى الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي.