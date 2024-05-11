صينيون يدهنون وجوههم بالأسود.. تقليد قديم يثير الجدل بين ثقافتين (فيديو)

انتشرت عدة مقاطع على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقًا، لمجموعة من المواطنين في الصين وهم يظهرون بوجه أسود نتيجة لطلائه بهذا اللون، ما أثار الجدل على السوشيال ميديا حول السبب الذي دفعهم للقدام على ذلك التصرف.

مهرجان الوجه الأسود

وأوضح بعض النشطاء على مواقع التواصل، أنّ السبب في ظهورهم بهذا الشكل يرجع إلى الاحتفال بـ«مهرجان الوجه الأسود»، وهو عادة قديمة معروفة في الصين، يقوم فيه الصينيون بتلوين وجوههم بالرماد الأسود.

Black Face Festival in Mojiang, Yunnan. pic.twitter.com/8iDSn9Gl86 — Sharing Travel (@TripInChina) May 9, 2024

موطن التوائم

وأظهرت مقاطع الفيديو أن الاحتفالات كانت في مقاطعة موجيانج هاني المعروفة باسم «موطن التوائم» وهو حدث شعبي شهد أجواء احتفالية كبيرة، فشرع الأهالي بتلطيخ وجوه أطفالهم باللون الأسود، لدرجة أنهم لم يتمكنوا من التعرف عليهم، وانتظر الصغار أمام مراكز الشرطة في انتظار آبائهم لاستلامهم، حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»

ويعتبر «مهرجان الوجه الأسود» عيدًا تقليديًا منذ أكثر من 1000 سنة، إذ كان الأجداد القدامى يقومون بهذا التقليد اعتقادًا منهم بقدرته على طرد الأرواح الشريرة وجلب الحظ، فكانوا يستعملون رماد قش الأرز بعد حرقه، ويمسحون به على وجوههم للحصول على المباركة طول الحياة.

وتواجه هذه العادة القديمة انتقادات عدّة من النشطاء والمنظمات الحقوقية، فيما يرى الكثيرون من الأمريكيين السود، أنها تعتبر نوعًا من التمييز والعنصرية، معتبرين أنها تشكل إساءة لهم وتذكرهم بتاريخ العنصرية التي واجهوها وطالبوا بالتوقف عن ممارسة هذا التقليد.