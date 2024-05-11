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رئيس الاتحاد المصري للإسكواش: نشارك بـ40 لاعبا في بطولة العالم 2024

كتب:

منار مجدي
11:07 ص | السبت 11 مايو 2024
بطولة العالم للإسكواش

بطولة العالم للإسكواش

أوضح عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إن بطولة العالم للإسكواش 2024 التي تقام في مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، وتشمل الرجال والسيدات.

مصر تشترك بأكثر من 40 لاعبا في بطولة العالم للإسكواش

وأضافت «خليفة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البطولة هذا العام يشترك فيها نحو 128 لاعبًا في منافسات الرجال ومثلهم في السيدات من 18 دولة، لافتا إلى أن مصر تشترك بأكثر من 40 لاعبا هذا العام.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إلى أن مصر محطة للإسكواش العالمي، وجرى اختيارها لتنظيم بطولة 2024، بسبب موقعها المتميز وسط العالم، بالإضافة أنها تتمتع بمناخ رائع. 

 

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