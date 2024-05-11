ما الفرق بين المواد العلمية والأدبية في السؤال المقالي؟

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي، إنه يوجد اختلاف بين المواد الأدبية والعلمية في السؤال المقالي، موضحا أن المواد العلمية يضع فيها الطالب خطوات معينة للحل، مثلًا «لو في مادة الرياضيات، فيه خطوات معينة لكي يصل الطالب إلى الحل».

الاختلاف بين المواد العلمية والأدبية

وأضاف «حجازي»، خلال حواره مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وزارة التربية والتعليم قررت أنه في السؤال المقالي، الدرجة تحسب على الخطوات، وليس على الوصول للناتج النهائي، موضحا «كل خطوة ليها درجة حتى لو موصلش الطالب للناتج النهائي».

وتابع أستاذ علم النفي التربوي: أن المشكلة تبدأ في المواد الأدبية التي يوجد بها تعبير وكتابة كثيرة، موضحا أن هذه المواد الأدبية تحتاج من الطالب مهارة مختلفة، تتمثل في مهارة التلخيص، وقدرته على اكتشاف الأفكار الأساسية والمهمة التي توجد داخل النص ويلخها بشكل مناسب ومفهوم.

المواد العلمية لها خطوات ثابتة ومعروفة

وأكد أنه في المواد العلمية الخطوات ثابتة ومعروفة، ولكن المادة الأدبية مواد تشمل نصوص، موضحًا أن الإجابة في سؤال مقالي تتطلب مهارة مختلفة منها تحديد ما هي المعلومات الأساسية التي تحتاجها الإجابة، إذ أن هذا النص يشمل عبارات أساسية وعبارات شارحة للأساسية، فيجب على الطالب الفصل بينها وإجابة العبارات الأساسية بأقل عدد من الكلمات.