مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير بالضفة الغربية

قالت ولاء السالمين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الاقتحامات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت مستمرة في منحنى تصاعد في أنحاء متقاربة من الضفة الغربية في مدينة نابلس وقراها، بالإضافة إلى قرية قوصين وبلدة عصيرة الشمالية، لافتة إلى أن قرية المغير في الضفة الغربية كانت مسرح اشتباكات للاحتلال الإسرائيلي.

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن هذا الاقتحام كان يشمل قنابل إنارة والغاز المسيل للدموع، موضحة أن اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات أو إصابات في المكان.

وأضحت أن بلدة بيت أمر شهدت اندلاع مواجهات عنيفة في المكان، موضحة أنه كان هناك عشرات الحالات بالاقتناء جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، واستهداف قوات الاحتلال لهذه المنطقة.

قوة من جيش الاحتلال في مخيم الجلزون

وأشارت إلى أن كان هناك قوة من جيش الاحتلال في بلدة برية مخيم الجلزون، تغلق البوابة الرئيسية لمخيم الجلزون، موضحة أن هناك هجمات متتالية من قبل المستوطنين سواء من المزارعين بإحراق عدد من الأراضي في قرية مغير.