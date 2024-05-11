بعد زواجها أمس.. من هي ملك الحسيني مؤدية أغنية «دقوا الشماسي» في رمضان؟

احتفلت المطربة الشابة ملك الحسيني، مؤدية أغنية «دقوا الشماسي» في إحدى الحملات الإعلانية، بزفافها مساء أمس، على شاب يدعى «عمر» في احتفال كبير اقتصر على العائلتين والأصدقاء.

إطلالة الفنانة الشابة ملك الحسيني

وتألقت الفنانة الشابة ملك الحسيني، بـ إطلالة ملائكية إذ ارتدت فستان زفاف مميز لامع مرصع بالفصوص، تماشى مع قوامها، مع ملامح هادئة حددتها بمكياج بسيط ترابي، وشعر منسدل، وطرحة زفاف تقليدية.

وأظهرت اللقطات التي شاركتها الفنانة الشابة عبر خاصية الـ«ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، التفاصيل غير التقليدية خلال الزفة والديكورات.

وترصد «الوطن» عدة معلومات عن ملك الحسيني مؤدية أغنية «دقوا الشماسي»، وفق ما ذكر في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها في أحد اللقاءات.

من هي ملك الحسيني مؤدية أغنية «دقوا الشماسي»؟

- وُلدت في 5 سبتمبر 1993.

- تخرجت عام 2014 في الجامعة الأمريكية.

- شاركت في الموسم الثاني من برنامج المسابقات «ذا إكس فاكتور» عام 2015.

- شاركت في الأغنية الرسمية «بحلم بمكان» لمنتدى شباب العالم عام 2017.

- شاركت في عدة برامج، على رأسها «نوتة وصل» عام 2019، و«غني على العالي» عام 2021

- في عام 2022، شاركت في مسلسل «ريفو»

- تحدثت من قبل في برنامج تلفزيوني في فقرة رفقة الفنانة يسرا، عن حياتها العائلية والعاطفية وأنها كانت تخشى الزواج وتجارب الانفصال.

- تصدرت محركات البحث بعد ظهورها في أحد الإعلانات خلال رمضان 2024، ولفتت الأنظار إليها بصوتها المختلف في أثناء غناء «دقوا الشماسي»

- يتابعها 207 آلاف شخص عبر إنستجرام.