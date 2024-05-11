3.3 مليون جنيه إيرادات الأفلام في دور العرض خلال 24 ساعة

تواصل الأفلام المصرية المعروضة في السينمات تحقيق إيرادات مع بداية موس الصيف السينمائي، وحققت الأفلام الأربعة إيرادات بلغت 3 ملايين و393 ألف جنيه عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وفي المركز الأول جاء فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا وإخراج أحمد نادر جلال، محققا إيرادات بلغت 2 مليون و39 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم شقو الذي حقق إيرادات بلغت 705 آلاف جنيه، بينما جاء في المركز الثالث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة والذي بلغت إيراداته 573 ألف جنيه.

فيلم عالماشي في المركز الأخير في قائمة الإيرادات.. ويحقق 73 ألف جنيه في السينمات.

ويظل فيلم عالماشي بطولة عربي محتفظا بتواجده في المركز الرابع والأخير في قائمة إيرادات الأفلام المصرية، بعد ما حقق إيرادات في آخر 24 ساعة في السينمات بلغت 73 ألف جنيه، ويهدد ضعف الإيرادات الفيلم بالسحب من دور العرض السينمائي، وذلك بعد ما شهدت الفترة الماضية عدد من الأفلام لنفس السبب من بينها أسود ملون والحريفة.