ضعف المياه بالأدوار العليا بعدة مناطق في أسيوط لمدة 6 ساعات.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد عن إجراء عملية إحلال وتجديد بمحطة مياه البداري، لعدد 4 محابس قطر 500 مم ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية.

ضعف المياه ببعض المناطق في البداري

وأوضح المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه جاري استكمال خطة الإحلال والتجديد بتغيير 4 محابس.

وأوضحت الشركة ضعف المياه بالأدوار العليا بقرى ومدينة مركز البداري بداية من اليوم السبت من الساعة 10 مساءً حتى الساعة الرابعة فجر غدا الأحد لمدة 6 ساعات؛ ليلا نظرا لاعتماد التغذية على إنتاجية المحطات الارتوازي ليتمكن الطاقم الفني من إتمام أعمال الإحلال والتجديد، فضلا عن توافر سيارات المياه النقية بالمناطق المتأثرة بضعف المياه طوال فترة الضعف.

توفير خط ساخن للتواصل مع العملاء

ودعت الشركة العملاء بمركز البداري توفير تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف، لافتة إلى أنه جرى تخصيص قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أوأي احتياج لسيارات مياه نقية.