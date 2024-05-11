تعرف على أسعار مايوهات هادية غالب للمحجبات لصيف 2024.. تبدأ من 14 ألف جنيه

«قولي وداعًا للبوركيني الممل، ومرحبًا بمجموعة ملابس السباحة هادية غالب، حيث تلتقي الموضة مع التواضع بالطريقة الأكثر أناقة وعصرية».. بهذه الكلمات أعلنت صانعة المحتوى، والمصممة الشهيرة، هادية غالب، عن مجموعتها الصيفية لموسم 2024، فما هي تصميمات «المايوه البوركيني» الذي تقدمه هذا العام، والألوان الأكثر تميزًا.

عادت هادية غالب للتألق مجددًا بتصميمات مختلفة من المايوهات، مثالية لجميع أشكال وأحجام الجسم، ليس فقط للسيدات، بل قدمت نماذج للشباب للمرة الأولى أيضًا.

تفاصيل مايوه هادية غالب لصيف 2024

وتأتي النماذج المقدمة هذا الموسم، من 4 قطع، وهي قميص سباحة، وبنطلون «ليجن»، وتنورة، ووشاح، ما يعطيكِ مزيد من الأناقة، والراحة والثقة.

سعر مايوه هادية غالب الجديد مفاجأة

وصلت أسعار مايوهات هادية غالب، هذا العام للسيدات إلى 15 ألف جنيه.

لماذا ارتفع سعر مايوهات هادية غالب؟

ارتفعت أسعار مايوهات هادية غالب، لصيف 2024، بسبب الخامات المستخدمة، إذ صُنعت من خامة الجرسي المزدوج المتشابك، مع خامة بولي أميد المقاومة للحريق والتي تساعد في الحفاظ على حرارة الجسم، والليكرا.

ماذا قدمت هادية غالب هذا الصيف للشباب؟

مفاجأة جديدة من هادية غالب للشباب، إذ للمرة الأولى تطرح لهم «مايوه سباحة» خاص بهم بألوان ومقاسات مختلفة، والمقرر طرحه في الفترة من 1 إلى 15 يونيو.

وتأتي الـ 5 نماذج المقدمة للرجال، من قماش عالي الجودة، ملائم للبشرة، ما يضمن أقصى قدر من الراحة وحرية الحركة.

وجاء مايوه هادية غالب للرجال بسعر 400 درهم، إي ما يتخطى الـ 5000 جنيه مصري.

ماذا قالت هادية غالب عن المجموعة الجديدة؟

وشاركت المصممة هادية غالب، بصور تشويقية للمجموعة الجديدة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ودونت: «المجموعة الجديدة المليئة بالتصاميم الجديدة المذهلة، أيقونات صيف 2024، تشمل الآن النساء والرجال! لا أستطيع الانتظار لرؤية الجميع يتألقون بهذه الإطلالات على الشاطئ هذا الصيف».