موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة المقررة 15%

يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، وذلك بالزيادة المُقررة والتي تبلغ 15% كحد أقصى والتي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي بدلًا من شهر يوليو.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

ويكون موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، في يوم 1 من الشهر وذلك وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بالزيادة المُقررة التي تبلغ 15% كحد أقصى.

تبكير موعد صرف المعاشات للمستحقين

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع عُقد في وقت سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد صرف المعاشات للمُستحقين الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، ليكون في شهر مارس الماضي 2024 بدلًا من شهر يوليو من كل عام وذلك وفقًا لنص القانون رقم 148 لسنة 2019.

وبحسب القانون يكون موعد الزيادة لأصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام، ولكن نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وجه الرئيس بتبكير موعد الصرف، بالزيادة المُقررة الـ15%.