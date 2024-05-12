مصرع 11 شخصا وإصابة 20 آخرين في انقلاب حافلة بإندونيسيا

أعلن مسؤولون في إندونيسيا، اليوم، وفاة ما لا يقل عن 11 شخصًا، بينهم معظمهم من الطلاب، في حادث اصطدام بإندونيسيا، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وفاة 11 شخص معظمهم من الطلاب

وأفاد المسؤولون بأنّ حافلة صدمت سيارات ودراجات نارية عدة في مقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا، نتيجة عطل في مكابحها، ما أدى إلى وفاة 11 شخصًا، معظمهم من الطلاب، وإصابة العشرات.

وأكد المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، جولز أبراهام أباست، أن الحافلة كانت تقل 61 طالبًا ومعلمًا، وكانت متجهة إلى مدرسة ثانوية في ديبوك خارج العاصمة جاكرتا، بعد احتفال التخرج في منطقة منتجع باندونج الجبلية، وذلك في وقت متأخر من مساء السبت.

وأشار إلى أن الحافلة فقدت السيطرة على الطريق المنحدر وعبرت الممرات، واصطدمت بعدة سيارات ودراجات نارية قبل أن تصطدم بعمود كهرباء.

التحقيقات في سبب الحادث

وصرح «أباست» وفاة 9 أشخاص في موقع الحادث، وتوفي اثنان آخران في وقت لاحق في المستشفى، بما في ذلك معلم وسائق سيارة محلي، و53 شخصا آخرين نُقِلوا إلى المستشفى مصابين بجروح، بعضهم في حالة حرجة.

وتابع أباست قائلًا: «إن التحقيق الأول أشار إلى وجود خلل في نظام المكابح، لكن لا تزال التحقيقات جارية».

وأفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس بأن الحافلة المدرسية، التي كانت تقل أكثر من 60 شخصًا من التلامذة والمعلمين، وهي في طريقها انحرفت فجأة إلى اليسار واصطدمت بسيارة و3 دراجات نارية، وأشار إلى أن 9 تلاميذ ومعلم واحد كانوا من بين القتلى، بينما كان الضحية الحادية عشرة سائق إحدى الدراجات النارية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصًا بجروح خطيرة و40 آخرين بجروح طفيفة.