محافظ أسيوط يوجه بتيسير الإجراءات للمتقدمين بطلبات التصالح

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء، تزامنا مع العمل بالقانون الجديد، وفقا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العام للتخطيط العمراني بمحافظة أسيوط، سوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام علي مسؤول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

طلبات التصالح في مخالفات البناء

وتناول اللقاء استعراض ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء لتلقي طلبات المواطنين الجادين في التصالح في مخالفات البناء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل إدارة الشئون القانونية بالمراكز والأحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات سريعاً بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

مواعيد العمل في المراكز التكنولوجية

ولفت إلى أن العمل بكافة المراكز التكنولوجيا لتلقي الطلبات خلال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، عدا يوم الجمعة، موضحا أنه يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماما، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ 13 بالمراكز والأحياء.