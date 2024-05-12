بوهانج يواصل تصدره للدوري الكوري الجنوبي بعد تعادله مع جيجو يونايتد

تعادل فريق بوهانج ستيلرز مع جيجو يونايتد، بهدف لمثله على ملعب ستيل يارد، بالجولة الـ12 من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليواصل تصدر المسابقة.

وافتتح هونج يون سانج، لاعب بوهانج ستيلرز، التسجيل في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بتسديدة بقدمه اليمنى من منطقة الجزاء، لتسكن منتصف شباك حارس جيجو يونايتد، من أسيست زميله هيو يونج جون.

الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إيتالو موريرا، لاعب جيجو يونايتد، هدف التعادل من رأسية من منتصف منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيسر وترتد لتصطدم بجسم حارس المرمى لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بوهانج ستيلرز إلى النقطة 25، ليستقر في المركز الأول ببطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، فيما جاء جيجو يونايتد بالمركز الثامن بـ14 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تعادل أولسان مع نظيره جيمتشون سانجمو بنتيجة 2ـ2 على ملعب «أولسان مونسو»، بالجولة الـ12 لبطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليفقد نقطتين ثمينتين في المنافسة على صدارة المسابقة.

وأحرز أهداف أولسان كل من جوستاف لودفيجسون وكيم يونج جون، في الدقيقتين 3 و52، فيما سجل لصالح سانجمو كل من كيم داي وون وكيم تاي هيون، في الدقيقتين 30، والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ارتفاع رصيد أولسان إلى النقطة 24

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أولسان إلى النقطة 24، في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بوهانج المتصدر بـ25 نقطة، فيما جاء سانجمو في المركز الثالث بـ22 نقطة.