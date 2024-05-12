«الداخلية» تُعلن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2024 (تفاصيل)

أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة وتنطبق عليهم الشروط العامة.

شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن

وتضمنت شروط التقديم في معهد معاوني الأمن، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار «ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».

كما تضمنت شروط التقديم معهد معاوني الأمن 2024، أن يكون المتقدم سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار «الهيئة».

وضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سنتيمترا بالنسبة «للذكور»، وألا يقل الطول عن 160 سنتيمترا بالنسبة للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.