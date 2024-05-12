«الإحصاء» بذكرى النكبة: الاحتلال الإسرائيلي يستغل 85% من مساحة فلسطين التاريخية

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الواقع الديمغرافي بعد 76 عاما على النكبة، وأوضح الجهاز في تقرير أصدره بهذه المناسبة التي تحل في 15 مايو من كل عام أنه قد تضاعف الفلسطينيون نحو 10 مرات بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، وشكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم.

وتابع: في عام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون 31.5% منهم من اليهود، وتدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 2023 تدفق أكثر من 3.3 مليون يهودي.

ذكرى نكبة فلسطين

وأوضح جهاز الإحصاء الفلسطيني في التقرير الذي حصلت عليه «الوطن» أنه على الرغم من تهجير نحو مليون فلسطيني في العام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد نكسة يونيو 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية العام 2023، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، يقيم 5.55 مليون منهم فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية 6.56 مليون فلسطيني، و772 ألفاً في الدول الأجنبية، وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية 7.3 مليون فلسطيني في حين يقدر عدد اليهود بـ7.2 مليون مع نهاية العام 2023، مما يعني أن عدد الفلسطينيين يزيد على عدد اليهود في فلسطين التاريخية.

وأكد الجهاز أنَّه بناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون 50.3% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 49.7% من مجموع السكان، ويستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية 27 ألف كم2).

نسبة الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية

وأكّد التقرير أن نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان موضحا أنه قد بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية العام 2023 حوالي 921 فرد/ كم2 بواقع 582 فرد/كم2 في الضفة الغربية و6.185 فرد/كم2 في قطاع غزة، علماً بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين الى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان، وخاصة بعد نزوح مئات الالاف من السكان الى محافظة رفح والتي اصبح فيها أكثر من مليون ونصف انسان يعيشون في مساحة لا تتعدى 65 كم2 خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من 2023.

أكثر من مليون حالة اعتقال منذ 1967 و9400 أسيراً

وذكر الجهاز أنَّه وفقًا لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 9400 أسير، من بينهم 3600 معتقل إداريّ (دون تهمة)، و849 صنفهم الاحتلال (كمقاتلين غير شرعيين)، فيما بلغ عدد الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال 80 أسيرة، وعدد الأسرى الأطفال القابعين في سجون الاحتلال 229 طفل.

واستكمل: بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، 8520 حالة (العدد يشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الافراج عنهم لاحقا)، هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة خلال خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 علماً أن عددهم يقدر بالآلاف.

أكثر من 12 ألف اعتداء لسلطات الاحتلال والمستعمرين

وبين الجهاز أنَّه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذوا 12.161 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2023، وتوزعت هذه الاعتداءات بواقع 3.808 اعتداءات على الممتلكات والأماكن الدينية و707 اعتداءات على الأراضي والثروات الطبيعية و7.646 اعتداءً على الأفراد، كما تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع وتضرر وتجريف اكثر من 21.700 شجرة منها 18.964 شجرة زيتون.