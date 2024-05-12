من هو الشاعر أحمد الطحان؟.. وفاته أثارت حزن رواد مواقع التواصل

كلمات تلامس القلوب، تبكي معها تارة، وتُضحكك تارة أخرى، نجح من خلالها أحمد الطحان في أن يحتل مكانة خاصة في قلوب متابعيه بمختلف أعمارهم، فلقبوه بشاعر العامية المصرية، فيما جاء خبر وفاته الذي أعلنه شقيقه عبر حسابه الشخصي كالصاعقة على رؤوس محبيه، الذين تحوّلت صفحاتهم على «فيسبوك» إلى سرادق عزاء كبير.

من هو الشاعر أحمد الطحان؟

وبحسب صفحته الشخصية على «فيسبوك»، فإنّ أحمد عبدالسلام الطحان هو شاعر عامية مصري، يبلغ من العمر 33 عامًا، ولد ونشأ في محافظة المنوفية، وتخرج في كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس عام 2013، برز اسمه في عالم الشعر عام 2015 من خلال مشاركته في ديوان «الصحبجية» مع شعراء آخرين، وفي عام 2019، نال جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عن ديوانه الأول «الضريبة 40%».

توالت إصدارات ديوان أحمد الطحان الشعرية، ففي عام 2020 صدر ديوانه الثاني «الشكمجية»، ثم «مش أنا خالص» عام 2021، وآخر إصداراته كان ديوان «كروت فكة» عام 2022، إذ تميز شعره بالبساطة والتلقائية، ولامس هموم الناس البسطاء، وعبّر عن مشاعرهم وأحاسيسهم بصدق، ونال شعره إعجاب الكثيرين، خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر قصائده ويتفاعل مع جمهوره.

كان آخر ما كتبه أحمد الطحان عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قبل وفاته: «حاسس إني ناسي حاجة.. ناسي إيه.. ناسي مين.. ناسي أمي.. والسنين.. ناسي أكتب شعر حزين.. ناسي إزاي يكون الكون بدون تكوين.. و إزاي أحبك.. وإزاي ناسي طعم الشاي».

فيروز كراوية تنهي الشاعر أحمد الطحان

وكتبت المطربة الشابة فيروز كراوية بعض الكلمات المؤثرة في رثاء أحمد الطحان قائلة: «فقدنا بالأمس الشاعر أحمد الطحان، الصوت الصادق في ألمه وحيرته وأسئلته، والموهبة الطازجة التي طرقت باب شعر العامية عبر قاموس جريء مبتكر جارح، يقرأ لحظته بحساسية معاصرة متفجرة، لا تتماهى مع من سبقوها، ولا تتوارى خلف كليشيهات مضمونة».

وأضافت «فيروز»: «كانت كتابته مغامرة، ضفيرة معقدة من رؤى وأحلام وأحزان وغضب وغربة ورغبات وطفولة وكهولة. وقبل أحمد الطحان المغامرة بكل المفاجآت والمخاطر والأثمان، وكان صوت نفسه الذي لا يشبه أحد. وفقدت صديق عزيز، قريب من القلب، تشاركنا الأيام والسنوات والهموم والأحلام والمحاولات وكتابة الأغاني واللحظات السعيدة والمؤلمة، أحمد الطحان الصديق الذي لا يعوض، أسعدني الحظ بلقائه ومعرفته وسيظل دائما واحد من عائلتي، فريد لا يُنسى».