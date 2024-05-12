5 علامات عند اختيار البطيخة الحمراء.. «البقعة الصفراء ولا البيضاء»

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الجميع إلى تناول مُرطبات للتخفيف من حدة حرارة الطقس ومنها البطيخ، إلا أن ما يشغل بالهم هو كيفية اختيارها، رغبة في الحصول على مذاق رائع وحلو، لذلك نستعرض 5 علامات عند اختيار البطيخة الحمراء.

اختيار البطيخة الحمراء

يُعد الصوت التي تصدره البطيخة عند الضرب عليها، أبرز الـ 5 علامات عند اختيار البطيخة الحمراء، فإذا أصدرت صوت عالٍ أو مثل المكان الفاضي يدل على أنها ناضجة «حلوة»، أما إذا أصدرت صوت عميق أو مكتوم فهذا يدل على أنها غير ناضجة «غير حلوة»، وفق ما نشره «سي بي سي سفرة».

عند اختيار البطيخة، لابد من التركيز على حجمها واختيار الشكل المتوسط «لا كبير أو صغير»، وكذلك يكون الحجم متوازن مع وزنها، يدل على أنها ناضجة وتتمتع بمذاق شهي، مشددة على ضرورة التركيز على البقعة الموجودة على القشرة، فإذا كانت صفراء أو ذهبية اللون غير باهتة تكون «ناضجة»، بينما إذا كانت بيضاء تكون غير مكتملة النضج.

5 علامات عند اختيار البطيخة

ويشير ذيل البطيخة الخضراء أو كما أطلق عليه «العرقوب»، إلى أنها قطفت مبكرًا وغير ناضجة، بينما الذيل الجاف يدل على أنها ناضجة وجيدة ومرملة، كما أنه توجد على البطيخ الأحمر الحلو نقاط بنية اللون «شبكة عنكبوتية»، تشير إلى أن النحل لامس أجزاء التلقيح على زهرة البطيخ عدة مرات، جميعها علامات عند اختيار البطيخة الحمراء.