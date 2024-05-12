أستاذ علاقات دولية: أوروبا تدعم جهود مصر لحفظ السلام في المنطقة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ مصر لا تزال تحشد المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى وحدة وانسجام المواقف المصرية الأوروبية فيما يتعلق بقضايا المنطقة بدليل المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته السلوفينية، والذي عُقد اليوم.

ظهير سياسي يدعم فلسطين

وتابع «فارس»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر تسعى عبر حشدها للمجتمع الدولي لإيجاد ظهير سياسي يدعم القضية الفلسطينية بما يتوافق مع الشرعية الدولية والأحداث الجارية التي تشير لرغبة دولة الاحتلال في تصفية القضية.

جهود مصر بشأن القضية الفلسطينية

وأوضح، أن مصر قدمت وستقدم جهودا كبيرة في سبيل تأييد المجتمع الدولي لـ قضية فلسطين، وهذه الجهود أسفرت عن تأييد دولي غير مسبوق لعضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة.

ويرى أن الجهود المصرية الأخيرة أتت ثمارها ووحدة المواقف المصرية الأوروبية ستسفر عن إيجاد حلول وطريق لوقف إطلاق النار على غزة وإنفاذ هدنة إنسانية خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن كل دول القارة العجوز تنظر إلى مصر كحمامة سلام وهمزة وصل ولها دور رئيسي وجوهري في صناعة السلام بالمنطقة.