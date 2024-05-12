مجدي البدوي: تأسيس أول مركز مهني متخصص في تنمية المهارات الصحفية

قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن المركز الذي شرعت النقابة في تأسيسه، وتم الإعلان عنه مسبقا، سوف يكون أول مركز مهني متخصص في تنمية مهارات العمل الصحفي والإعلامي لتلبية احتياجات سوق العمل الجديد، ونعمل هذه الفترة على إعداد البرامج الخاصة به، والمدربين الذين سوف يتولون مهنة تدريب الشباب أو العاملين.

أهداف مركز التدريب

وأضاف البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف من المركز هو تخريج شباب متخصص صالح لسوق العمل، موضحا أنه لكي تثبت المهن التي تعطيها النقابة في البطاقة، لابد أن يحصل الشخص على الدورة التدريبية ويكون صالحا لسوق العمل في نفس التخصص الذي حصل فيه على التدريب، وسوف يكون هناك تنسيق بين النقابة وإدارة التدريب في القوة العاملة، كون برامج التدريب ستكون معتمدة من القوى العاملة.

سوق العمل الجديد

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على أن النقابة تهدف إلى إنشاء مركز تكنولوجي متخصص على أعلى مستوى من التكنولوجيا، ويتوافق مع الأنماط الوظيفية الجديدة وسوق العمل الجديد، ولن ينتهي الأمر عند التدريب فقط، بل سيتم توقيع بعض البروتوكولات مع عدد من الشركات في نفس التخصص.