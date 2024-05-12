حزب العدل يحتفل باليوم العالمي للتمريض

احتفل حزب العدل باليوم العالمي للتمريض، والذي يوافق 12 مايو من كل عام، وذلك بتنظيم فعاليات مشتركة بين أمانة العمل الجماهيري المركزية، والأمانات الجغرافية المختلفة للحزب.

وصرح أحمد الغنام أمين العمل الجماهيري بحزب العدل أن قيادات وأعضاء الحزب قاموا بتوزيع الهدايا على أطقم التمريض، تقديرا وعرفانا لهم في يومهم العالمي، وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين، وأن ذلك يأتي إيمانا من حزب العدل بدوره في دعم الأطقم الطبية بكافة تشكيلاتها.

في محافظة أسوان، كرّم حزب العدل بالتعاون مع نقابة التمريض الممرضين في ثلاث مستشفيات من خلال توزيع ميداليات تقديرية والشيكولاتة لمجموعة من الممرضين المجتهدين في أقسام مختلفة من مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى أسوان التخصصي، ومستشفى الباطني الجامعي.

اليوم العالمي للتمريض

قامت أمانة الحزب في محافظة كفر الشيخ بقيادة أمين الحزب في المحافظة رجاء راغب بزيارة مستشفى العبور في المدينة.

فيما نظمت أمانة محافظة سوهاج زيارة لمستشفى اليوم الواحد ومستشفى الأورام، بقيادة أحمس يسري أمين الحزب بالمحافظة وعدد من قيادات الأمانة.

كما كرمت أمانة الحزب بالدقهلية أطقم التمريض في مستشفى الرجاء الصالح ومستشفى الفردوس، بحضور ناجي شكر أمين الحزب بالدقهلية وقيادات وأعضاء الحزب.

بالإضافة إلى قيام أمانة الحزب بمركز إسنا بمحافظة الأقصر بحضور الشاذلي البحيري أمين الحزب بإسنا وعدد من أعضاء وقيادات الحزب بالتكريم في مستشفى طيبة ووحدة الغسيل الكلوي بإسنا.