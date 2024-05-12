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«الخارجية»: مصر تبدأ إعداد مذكرة لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

كتب:

شريف سليمان
11:05 م | الأحد 12 مايو 2024
السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية

السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنّ مصر تبدأ إعداد مذكرات لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

اتفاقية منع الإبادة الجماعية 

وأوضح أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «on»، أن لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية، وانضمامها لدولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة أمامها، هو إجراء سيادي للدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية. 

وبيّن أن المادة 63  من الاتفاقية  تعطي لأي دولة حق التدخل لدعم دعوى رفعتها دولة أخرى إذا رأت انتهاكا لأحد بنود الاتفاقية، وفقًا للقانون الدولي والقواعد الحاكمة.

وأضاف: «نتحدث عن إجراء يشمل جوانب إجرائية وأخرى موضوعية وثالثة مرتبطة بالولاية، ومدى ولاية محكمة العدل الدولية على النظر في مثل تلك  القضايا، وهذا هو  الموضوع الإجرائي وآخر موضوعي متعلق  بالممارسات التي تقترفها إسرائيل، حيث أن الكثير منها اليوم تقع في صلب الممارسات التي حددتها الاتفاقية لمنع الإبادة الجماعية».

دعوى جنوب إفريقيا في ضد إسرائيل محكمة العدل الدولية

وعن تفاصيل التحرك وموعده، قال: «الوقت متاح  للدول الأطراف في التدخل في الفترة اللازمة في أي وقت، لحين تقدم الطرفين الرئيسين المدعي والمدعى عليه لطرح رؤيتهم بشكل متكامل أمام المحكمة، وفي البداية تعلن الدول رغبتها في التدخل، ثم يعقبها وقت متاح حتى لحظة أطراف الدعوى في هذا الموقف وهما إسرائيل وجنوب إفريقيا في تقديم مذكراتهما مكتوبة بهذا الشأن، ومصر سوف تبدأ عبر فرقها القانونية إعداد المذكرات المطلوبة، ويمكن أن تتقدم في أي  مرحلة خلال الفترة القادمة».

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