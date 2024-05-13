مفاجأة في مصير «شيشت» الضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي.. الفصائل وصلت إليه

قال في أحد اللقاءات الصحفية إن من سيعود إلى غزة سيجدها «أرض محروقة.. لا بيوت.. لا زراعة.. لا مدارس.. لا شيء.. ليس لديهم مستقبل»، إنه العميد يوجيف بار شيشت الضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن إصابته في إحدى المعارك التي تدور في قطاع غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

أكبر رتبة قنصتها الفصائل في غزة

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية، أن الفصائل الفلسطينية نجحت في إصابة العميد يوجيف بار شيشت والذي يعمل في منصب نائب مراقب المنظومة الدفاعية في المعارك العنيفة التي تخوضها الفصائل ضد جنود لاحتلال في حي الزيتون في غزة منذ الجمعة الماضية.

وأضافت أنه جرى نقل العميد بار شيشت إلى المستشفى للعلاج، ووفق أقوال عائلته، فأن حالته الصحية خطيرة، ولن يستطيع النجاة بدون إصابته بإعاقة دائمة.

تهكم على مصير قطاع غزة

وبحسب بيان الفصائل الفلسطينية، فأن العميد شيشت الضابط بقوات الاحتلال تهكم على مصير أهالي قطاع غزة، عندما أجرى لقاء تلفزيوني عبر الانترنرت في الرابع من نوفمبر الماضي، وكان وقتها يشعل منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، قائلا: "إنه من سيعود إلى هنا بعد ذلك سيجد أرضا محروقة.. لا بيوت.. لا زراعة.. لا شيء، ليس لديهم مستقبل".

يشار إلى أن العميد شيشت هو أكبر ضابط يُصاب في المعارك التي تدور داخل قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن مقتل 5 من مقاتلي ناحال في حي الزيتون، قُتلوا نهاية الأسبوع الماضي خلال معارك واشتباكات مع المقاومة في حي الزيتون بقطاع غزة