السرعات المقررة على الطرق في مصر 2024.. «احذر الردارات»

حددت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، السرعات المقررة على الطرق في مصر 2024، سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الرابطة بين المحافظات، وشددت على المواطنين بضرورة الالتزام بها حتى لا يتعرضوا للغرامة، خاصة فى ظل انتشار الردارات على جميع الطرق لرصد المخالفات في حال حدوثها.

السرعات المقررة على الطرق في مصر 2024

لذا ومن خلال التقرير التالي، تنشر «الوطن» السرعات المقررة على الطرق في مصر 2024، وفقا للهيئة العامة للمرور، وتختلف السرعات وفقا لنوع المركبات المختلفة وهي كالتالي:

- 70 كيلومترا هي السرعات المحددة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

- 80 كيلو مترا للسيارات النقل.

- 90 كيلومترا لمركبات نقل الركاب «الميكروباص» و«الأتوبيسات».

- 90 كيلومترا للدراجات النارية ذات العجلتين.

- 100 كيلومترا لباقى أنواع السيارات.

السرعات المقررة على الطرق الجديدة

- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي 120 كيلومترا في الساعة.

- طريق وادي النطرون العلمين 120 كيلومترا في الساعة.

- طريق العين السخنة 120 كيلومترا في الساعة.

سرعات الطرق التابعة للمحليات

وعن السرعات المقررة على الطرق الرئيسية والسريعة التي تربط المحافظات، وتتبع المحليات فهى كالتالي:

- 60 كيلومترا للسيارات أو المركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

- 70 كيلومترا لسيارات النقل.

- 80 كيلومترا لسيارات نقل الركاب «الميكروباص».

- 90 كيلومترا لباقي أنواع السيارات.