فستان ميجان ماركل يثير الجدل والغموض.. هل تقصد رسالة سرية؟

لا تزال دوقة ساسكس ميجان ماركل، محطًا للأنظار ومادة دسمة لإثارة الجدل، بسبب تصرفاتها الغامضة، التي يعجز عن تفسيرها البعض، بينما تفتح مجالًا للشائعات في بعض الأحيان، وكان آخرها بعد ظهورها في نيجيريا بفستان من تصميم مصممة تحمل اسم «هايدي ميريك ويندسور».. فما القصة؟

فستان ميجان ماركل في نيجيريا يثير الجدل

موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها دوقة ساسكس، ميجان ماركل، بعد ظهورها في نيجيريا بفستان من تصميم مصممة تحمل اسم «هايدي ميريك ويندسور»، ليربط العديد من مستخدمي الإنترنت بين اسم المصممة والعائلة المالكة البريطانية التي تخلت عنها ماركل صاحبة الـ42 عامًا، وزوجها الأمير هاري، صاحب الـ39 عامًا في عام 2020، بحسب ديلي إكسبرس.

ما تفسير رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟

وتساءل البعض عما إذا كان اختيار ماركل لهذا الفستان بمثابة رسالة مبطنة لـ«آل وندسور»، بينما اعتبره آخرون إهانة، حيث قال أحدهم على منصة «إكس»: «لقد حاولوا محو عائلة وندسور من حياتهم تمامًا، لكن ها هي السيدة ساسكس ترتدي فستانًا يسمى ويندسور»، رأى آخرون أن الجدل الدائر حول الفستان لا أساس له، وأنه مجرد فستان أحبته ماركل وارتدته، وأن الناس دائماً ما يبحثون عن تفسيرات سلبية وراء تصرفاتها.

ماركل كانت قد ارتدت الفستان الوردي خلال زيارتها لمركز «ديزموند Tutu» للسلام في لاجوس، نيجيريا، كجزء من جولتها الأفريقية مع زوجها، ولم تعلق ماركل حتى الآن على الجدل الدائر حول اختيارها لهذا الفستان.

يبلغ سعر الفستان الذي ظهرت به دوقة ساسكس خلال زيارتها الأخيرة صحبة الأمير هاري إلى نيجيريا نحو 1350 دولارا، بينما أصبح الفستان الآن غير متوافر على المتجر الإلكتروني للمصممة، وفقا لصحيفة «نيويورك بوست».