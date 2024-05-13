مدير «مستقبل مصر»: اعتمدنا على مياه الآبار في زراعة 15 ألف فدان

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ قطاع السادات الزراعي يعتبر من أفضل الأراضي الزراعية من حيث التصنيف الحقلي والمياه الجوفية، إضافة إلى أنه أفضل قطاع به عوائده المالية.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ وزارة الموارد المائية والري أوصلت بإنشاء خزان جوفي في منطقة الداخلة العوينات من خلال عمل آبار استكشافية، «وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، وبدأنا بأول 15 ألف فدان بدلًا من أن يكون آبار استكشافية فقط».

وتابع: «معدل الاستعاضة والتصرفات المائية كانت جيدة، وأوصينا بناءً على التوجيهات أن نتوسع إلى 660 ألف فدان وحاليا ننفذ».