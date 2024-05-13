آخر موعد لحجز منزل و5 أفدنة في تجمعات سيناء الجديدة.. يتبقى 3 أسابيع

بدأ العد التنازلي لغلق باب التقديم على حجز «منزل سكني و5 أفدنة زراعية» بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، في 10 تجمعات سكنية وزراعية موزعة على المحافظتين لتوطين المصريين لتعمير أرض الفيروز، والتي أُعلن طرحها للحجز بالتزامن مع أعياد المصريين في الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، منذ أسابيع قليلة.

متى ينتهي الحجز؟

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار، أن فترة التقديم الإلكتروني للحجز تنتهي في 8 يوليو المقبل، لتبدأ بعدها إجراءات القرعة الإلكترونية بهيئة الاستثمار في الفترة من 8 إلى 13 يونيو المقبل، وفقًا لكراسة الشروط المُعلنة منذ بدء الطرح.

القرعة الإلكترونية

ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة بالطرح، يجرى غلق باب التقديم وإجراء القرعة الإلكترونية، لتخطر الهيئة الفائزين لتسليم أصل المستندات بالأماكن المحددة بالكراسة وسداد مقابل أنشطة وخدمات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، في الفترة من 22 يونيو إلى 18 يوليو المقبل.

سداد الدفعة المقدمة والتعاقد

وتُسلّم الملفات للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقة الجهاز والجهات المعنية، في الفترة من 1 يوليو إلى 18 سبتمبر المقبل، ويخطر المواطنون الذين صدرت لهم موافقة الجهاز والجهات المعنية لسداد الدفعة المقدمة والتعاقد في الفترة من 21 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

تسليم العقود

وتأتي الخطوة الأخيرة بتسليم العقود بأسبقية السداد والتعاقد اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024.

اقرأ أيضًا: 10 تجمعات سكنية وزراعية بجنوب وشمال سيناء.. اعرف أماكن طرح المنازل والأراضي

اقرأ أيضًا: نظام سداد ثمن منازل وأراضي سيناء.. التقسيط على 20 سنة والحجز من اليوم

اقرأ أيضًا: بُشرى للمتقدمين لحجز أراضي سيناء الجديدة.. 5 أفدنة إضافية للملتزمين

اقرأ أيضًا: المستندات المطلوبة للتقديم على منازل وأراضي سيناء الجديدة

اقرأ أيضًا: شروط حجز منزل و5 أفدنة في الطرح الجديد لـ10 تجمعات سكنية زراعية بسيناء