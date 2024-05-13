انتبه لظهور نقطة بيضاء في عين الطفل.. قد تكون مؤشرا لمرض خطير

الاهتمام بصحة الأطفال، من أولويات الآباء، الذين يحرصون على ملاحظة أي علامات تظهر على أجساد أبنائهم، وقد تكون بمثابة جرس إنذار يشير إلى احتمالية الإصابة بمرض ما، ومن ضمن المؤشرات التي ربما يغفل البعض عن خطورتها ظهور نقطة بيضاء في العين.

خطورة النقطة البيضاء

هناك أسباب عديدة، لظهور نقطة بيضاء في العين، بما في ذلك المياه البيضاء، بينما العلاج في هذه الحالة يعد أمرًا سهلًا، لكن في نفس الوقت قد يكون إشارة لورم يخرج من الشبكية، ويظهر على نقطة بيضاء في العين، بحسب ما أكده أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة عمرو البكري، في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسيمة لوزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك».

ورم الأرومي الشبكي

يعد هذا الورم نوعًا نادرًا من أنواع السرطان، يستهدف البالغين والأطفال بشكل أكثر شيوعًا، ويبدأ في الشبكية ويمكن أن يصيب عين واحدة فقط، وفي أحيان أخرى قد يصيب العينين معًا، بحسب ما ذكر في موقع «healthline».

سرطان الخلايا الحرفشية

هو نوع من أنواع سرطان الجلد، وظهور النقطة البيضاء في العين، قد تكون إشارة لإصابة الشخص به، وفي أغلب الأحيان، يؤثر هذا المرض على عين واحدة فقط.

أسباب أخرى لظهور النقطة البيضاء

قرحة القرنية

تلعب القرنية دورًا كبيرًا، في حماية العين، فهي عبارة عن غطاء واقي للجزء الأمامي من العين، وظهور نقطة بيضاء في العين، قد تشير إلى الإصابة بقرحة العين، والتي تشكل تهديدًا للرؤية، وذلك حسبما أورد موقع «healthline».

ضمور القرنية

يعد ضمور القرنية من أسباب ظهور نقطة بيضاء في العين، ويحدث ذلك نتيجة تراكم بعض المواد على القرنية، مما يجعل هناك صعوبة في الرؤية.