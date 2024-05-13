بـ30 جنيها.. أفضل بديل للتكييف ينتج البرودة لساعات طويلة

تفتقر العديد من الأسر إلى وجود تكييف هواء في المنزل، ما يجعل الأجواء تبدو ساخنة في فترات الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لكن ثمّة حيلة يمكن اللجوء إليها لتلطيف الجو والحصول على البرودة المطلوبة لأطول فترة ممكنة، وذلك كله بتكلفة لا تتخطى 30 جنيهًا.

المخدة من البدائل، وتغني عن التكييف في بعض الأحيان، مع ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، ودخول فصل الصيف، خاصة في حالة عدم وجود تكييف، أو احتياجه إلى الصيانة، يمكن اللجوء إلى هذا الحل، حسب موقع «goodhousekeeping».

أرخص تكييف في الصيف

هناك طريقة معينة عند استخدام المخدة، للحصول على البرودة، من خلال تفريغ ما بها من قطن، وسكب كيس أرز بداخله، ولا يفضل استخدام أي شيء آخر، لأن الأرز يحتفظ بدرجة الحرارة لمدة طويلة، وإدخاله في الفريزر لمدة ساعة أو ساعتين.

الأرز بديل سحري للتكييف

بعد إخراج المخدة من الفريزر تصبح جاهزة للاستخدام، إذ يمكن وضع الرأس عليها مباشرة أو الجلوس عليها، للاستمتاع بالبرودة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبعد فترة من الوقت تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، حتى تصبح في حرارة الغرفة، ويمكن تكرار الأمر مرة أخرى.

تساعد مخدة الأرز في الشعور بالبرودة

تساعد مخدة الأرز في الشعور بالبرودة، خاصة لمرضى الحساسية الذين يعانون في الصيف، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، كما تساعد على النوم بشكل مريح، ولا يتكلف الأمر سوى كيس أرز، يصل سعره إلى 30 جنيهًا أوأكثر، وكيس مخدة فارغ.