هل لديك «تيشرت» أسود باهت؟.. إليك الحل لاستعادته جديدا

مشكلة الملابس السوداء الباهتة تعتبر أمرًا صعبًا يواجهه الكثير من ربات البيوت عند الغسيل، وتعد عملية إزالة البهتان وإعادة اللون الأساسي للثياب مهمة بالغة الصعوبة، لكن ما لا تعرفه العديد من السيدات أنه يمكن تجنب هذه المشكلة باستخدام معلقة واحدة ممزوجة بخلطة سحرية تمنع بهتان الملابس.

لإعادة اللون مرة أخرى:

يمكن إعادة اللون للثياب عن طريق وضع ربع كوب من الشاي الأخضر، وربع ملعقة صغيرة من الملح ومسحوق الفحم الأسود، ونصف ملعقة صغيرة من القهوة، وربع كوب من الخل وبيكربونات الصوديوم، فيعمل هذا الخليط على إعادة اللون الأساسي للثياب، ونقدم لكم الطريقة كما نشرتها «سبوتينك» عن مجلة «foodndtv» المتخصصة في الصحة:

ربع كوب من الشاي الأخضر.

ربع ملعقة من الملح.

فحم أسود مطحون.

نصف ملعقة قهوة.

ربع كوب خل.

بيكربونات الصوديوم.

طريقة الغسيل:

خلط كل المكونات معًا.

نقع التيشيرت فيها لمدة ساعة.

وضع التيشيرت في الغسالة على درجة حرارة 15.6-26.7 درجة مئوية في الغسالة من الماء البارد.

عدم استخدام المجفف خلال دورة الغسيل.

حيل أخرى:

لإزالة بهتان اللون الأسود، يمكن إتباع التالي:

غسل الملابس السوداء الباهتة مع ملابس سوداء داكنة أخرى.

اختيار إعدادات غسيل مناسبة في دورة الغسيل لبقع الملابس ونوع النسيج المستخدم.

يساعد الملح على منع تسرب الصبغة السوداء، لذلك عليك استخدامه عند غسل الملابس.

كيفية المحافظة على لون ملابسك السوداء بدون بهتان

خطوات للحفاظ على الملابس من البهتان، تتمثل في التالي: