وزير الزراعة: الدولة صرفت مليارات الجنيهات لدعم الأمن الغذائي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية طبقت منظومة الأمن الغذائي واستصلحت الصحراء لتأمين غذاء المصريين الآن وفي المستقبل.

وزير الزراعة: «مستقبل مصر» إحدى المشروعات القومية

ونوه «القصير»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، إلى أن مشروع مستقبل مصر هو إحدى المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي، ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي في رؤية مصر 2030.

ولفت «القصير» إلى الاهتمام العالمي بمسألة الأمن الغذائي، موضحا أهمية مشروع مستقبل مصر والذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والتصدير وتوفير فرص العمل.

وذكر وزير الزراعة، أن الدولة صرفت مليارات الجنيهات لدعم منظومة الأمن الغذائي، منوها أن الرئيس تحدث اليوم عن مفهوم الاكتفاء الذاتي، وهي مسألة نسبية يحكمنا فيها توفر الموارد الطبيعية، منوها أن محدودية الأراضي الزراعية والمياه من الأمور التي تواجهنا وتعيقنا، إضافة إلى الزيادة السكانية.

وزير الزراعة: لا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل

وواصل وزير الزراعة، أن كل دولة تنتج ما تتميز فيها، ولا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بشراء أردب القمح من المواطن بـ2000 جنيه، وهو أعلى من السعر الغذائي.