في ذكرى رحيله.. محطات في حياة فتى الشاشة الأول أنور وجدي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا عن الفنان الراحل أنور وجدي، وذلك تحت عنوان «فتى الشاشة الأول في ذكرى رحيله.. محطات في حياة الفنان أنور وجدي».

ذكرى رحيل الفنان أنور وجدي

وأشار التقرير إلى أن اليوم تحل ذكرى رحيل الفنان أنور وجدي الذي توفى في 14 من مايو عام 1955، مؤكدا أنه كان أحد رواد صناعة السينما المصرية والإخراج في الأربعينيات وصاحب مواهب متعددة، وظل متربعا لسنوات طويلة على عرش الفن.

أنور وجدي مكتشف النجوم

وأوضح التقرير أن أفشات الأفلام الخاصة بأنور وجدي تصدرت الساحة الفنية لأعوام كـ«فتى أول ودونجوان»، فضلا عن أنه كان مكتشفا لعدد من النجوم من أشهرهم الطفلة المعجزة فيروز، لافتا إلى أن الفنان أنور وجدي ولد في حي الظاهر بالقاهرة، وغادر والده يحيى وجدي من سوريا إلى مصر لأسباب اقتصادية، وتزوج من سيدة مصرية أنجب منها ابنه أنور الذي اختار لقب وجدي كي يقترب من قاسم وجدي المسؤول عن الممثلين الكومبارس حينما كان يعمل بالمسرح.