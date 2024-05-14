انطلاق فعاليات منتدى الوعي الإعلامي في الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

بدأت فعاليات المنتدى الثقافي «الوعي الإعلامي وفهم الآخر» قبل قليل، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتدير الحوار الدكتورة حنان يوسف، عميدة كلية اللغة والإعلام، بحضور الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والإعلامي نشأت الديهي، رئيس قناة TEN وعضو المجلس الأعلى للإعلام.

قال الدكتور سامي طايع، أستاذ الإعلام ورئيس المنظمة الدولية للتربية الإعلامية ومستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشؤون كليات الإعلام، إنّ التربية الإعلامية آلية للوصول إلى الثقافية الإعلامية، ومنظمة يونسكو لها الريادة في نشر التربية الإعلامية، مؤكدا أنّه هناك ضرورة لتعريف الناس بكيفية التعامل مع الإعلام.

وأضاف أنّ المنصات الرقمية أصبحت مليئة بخطاب الكراهية، لذا حرصنا على نشر مفهوم التربية الإعلامية لدى الجمهور للوصول إلى ثقافة إعلامية، وتفعيل ما يسمى بحوار الثقافات.

وأكدت الدكتورة حنان يوسف، حرص الكلية على تنمية وعي الشباب لفهم الآخر، من خلال استضافة نخبة من الإعلاميين المتميزين.