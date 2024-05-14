يحاول إخفاء إصابته.. الظهور الأول للممثل ستيف بوشيمي بعد تعرضه للهجوم

التقطت عدسات الكاميرات الصور الأولى للممثل الأمريكي ستيف بوشيمي، بعد تعرضه للضرب بشكل عنيف من شخص مجهول في مدينة نيويورك الأمريكية، في وقت سابق هذا الأسبوع، وظهر وهو مصابًا بكدمات شديدة في عينه اليسرى، والتي كانت منتفخة بشكل ملحوظ خلف نظارته ذات الإطار السميك، وكان يسحب قبعة البيسبول على وجهه في محاولة لإخفاء جرحه، وفقا لما نشره موقع «مترو».

وقالت مصادر الشرطة لصحيفة «واشنطن بوست»، إن أحد الأشخاص اقترب من ستيف بوشيمي أثناء سيره في الشارع في وضح النهار وضربه بقبضة على الجانب الأيسر من وجهه، وعانى من تورم في الوجه والعين اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى بلفيو للأطمئنان على حالته الصحية ويتلقى العلاج الطبي اللازم.

مهاجم ستيف بوشيمي مازال طليقا

وعلى الجانب الآخر، لاذ مهاجم الممثل الأمريكي بالفرار من مكان الحادث وما زال طليقا حتى الآن، تم تصوير المهاجم في صور المراقبة التي نشرتها شرطة نيويورك، والتي تظهر المشتبه به ذو لحية يرتدي قبعة بيسبول وقميصًا أزرق وسروالًا رياضيًا أسود.

مدير أعمال ستيف بوشيمي يكشف تفاصيل حالته الصحية

وكشف وكيل أعمال الممثل ستيف بوشيمي تفاصيل الواقعة التي تعرض لها في بيان صحفي، قائلا: «تعرض ستيف بوشيمي للاعتداء في وسط مانهاتن، وهو ضحية أخرى لأعمال عنف عشوائية في المدينة، إنه بخير ويقدر تمنيات الجميع الطيبة، على الرغم من حزنه الشديد للجميع لما حدث له هذا أثناء سيره في شوارع نيويورك».